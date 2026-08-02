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UNA NUEVA VIDA
Una confesión inesperada obliga a huir a la Gran Señora: el giro que sacude la ficción turca
Las revelaciones de Sadik desencadenan una situación límite que fuerza una precipitada huida y cambia por completo el rumbo de la historia.
Sadik da un paso decisivo al hacer una confesión que pone contra las cuerdas a la Gran Señora. Sus palabras alteran el equilibrio entre los personajes y desencadenan una reacción inmediata para evitar las consecuencias.
En el próximo capítulo de Una nueva vida, la situación alcanza un punto crítico cuando la Gran Señora se ve obligada a huir tras escuchar a Sadik. La revelación marca un antes y un después en una trama cada vez más cargada de tensión e incertidumbre.
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