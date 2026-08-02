Begoña da el empujón definitivo a Andrés: el consejo que puede cambiar su historia de amor

Andrés atraviesa un momento de dudas sobre su futuro sentimental, pero Begoña decide intervenir para ayudarle a aclarar sus sentimientos. Su consejo llega en un instante decisivo y podría cambiar el rumbo de su relación con Valentina.

En el capítulo 616 de Sueños de libertad, Begoña anima a Andrés a luchar por Valentina y a no dejar escapar la oportunidad de ser feliz. Sus palabras impulsan al protagonista a replantearse los pasos que está dispuesto a dar.

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