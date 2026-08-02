La emotiva despedida que conmueve a los fans: el último gesto de Fikriye cambia para siempre a Alya

Fikriye se despide de Alya con un último regalo que resume el vínculo que siempre las ha unido. El emotivo gesto se convierte en uno de los momentos más conmovedores de la historia y deja una huella imborrable en la protagonista.

Durante En Tierra lejana, Alya recibe este recuerdo poco antes de la muerte de Fikriye, un detalle que la acompañará para siempre. “Sigue siempre a tu corazón” es el mensaje que marca una escena especialmente emotiva y decisiva para el futuro del personaje.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas