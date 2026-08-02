La madre de la menor agredida en Moguer rompe su silencio: “Vamos a luchar para salir adelante”

La agresión sufrida por una menor en Moguer continúa generando una gran conmoción después de que las imágenes del ataque se hicieran virales. La madre de la joven ha querido trasladar un mensaje de fortaleza mientras permanece al lado de su hija durante su recuperación.

Durante su intervención en Y ahora Sonsoles, aseguró que todo lo ocurrido ha sido “muy doloroso”, pero destacó la unión de su familia para afrontar la situación. “Vamos a luchar para salir adelante”, afirmó al explicar cómo están viviendo estos difíciles momentos.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas