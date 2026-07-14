Laura Escuredo explica sus declaraciones tras la ruptura con Pitingo

Laura Escuredo ha querido matizar el significado de la palabra seguridad, utilizada en unas declaraciones anteriores. Según recoge Y ahora Sonsoles la ya expareja de Pitingo señala que únicamente hacía referencia a la necesidad de encontrar tranquilidad y estabilidad en el plano emocional durante esta nueva etapa de su vida.

Escudero insistía según transmiten los colaboradores del programa, en que sus palabras no iban dirigidas a realizar ninguna acusación contra el cantante. Con esta aclaración, pretende evitar interpretaciones que no se corresponden con el mensaje que quería transmitir.

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