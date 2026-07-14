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EN TIERRA LEJANA
La inesperada decisión de Kadir abre una esperanza para salvar la vida de Nare
La familia Albora afronta una carrera contrarreloj en el hospital para encontrar un donante compatible con Nare, mientras un gesto inesperado cambia por completo la situación.
Tras conocer que Nare necesita un trasplante de hígado, los Albora se reúnen para valorar quién puede convertirse en donante. Sadakat se ofrece de inmediato para salvar a su hija, pero Alya le comunica que sus enfermedades crónicas impiden que pueda hacerlo.
Cuando parecía que no había una solución dentro de la familia, Kadir Yolcu sorprende a todos al ofrecerse como donante de manera desinteresada para intentar salvar la vida de Nare. Su decisión emociona profundamente a Sadakat y llena de esperanza a los presentes En tierra lejana.
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