Un gesto de Alya cambia el ánimo de Cihan en uno de los momentos más delicados para los Albora

El estado de Nare mantiene a Cihan profundamente afectado. Aunque la familia ya ha encontrado un donante para el trasplante, el líder de los Albora no consigue recuperar la tranquilidad hasta que la intervención pueda realizarse.

Al ver su preocupación, Alya decide preparar una sopa para intentar ayudarle y animarle. El momento da paso a una conversación con un toque de humor que refleja cómo ambos están reforzando su relación en medio de la difícil situación que atraviesa la familia En tierra lejana.

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