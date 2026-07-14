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Y AHORA SONSOLES
Acudió al hospital por un fuerte dolor y descubrió que estaba a punto de dar a luz , no sabía que estaba embarazada
Carmen Romero comparte en Y ahora Sonsoles cómo vivió un embarazo críptico que pasó completamente desapercibido hasta el momento del parto y cómo afrontó el impacto de la noticia.
Carmen Romero acudió a Urgencias por intensos dolores abdominales convencida de que estaban relacionados con una hernia de hiato. Sin embargo, los médicos le comunicaron que estaba embarazada y que debía ir de inmediato al paritorio porque el parto era inminente, según relataba para el programa Y ahora Sonsoles.
La protagonista reconoce que le costó asumir lo que estaba ocurriendo y que su primera reacción fue plantearse dar a la niña en adopción, una decisión que su familia no compartía. También explica cómo su entorno tardó en comprender que había vivido un embarazo críptico.
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