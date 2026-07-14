El médico confirma que Nare necesita un trasplante urgente de hígado

Después de que Nare se disparase al verse sobrepasada por su situación sentimental, toda la familia permanece en el hospital pendiente de su evolución. El médico comunica que ha sobrevivido, pero confirma que sufre una grave lesión en el hígado.

La única alternativa para que Nare pueda salir adelante es un trasplante urgente de hígado. La noticia deja completamente destrozados a los Albora, mientras Sadakat rompe a llorar al conocer la gravedad del estado de su hija En tierra lejana.

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