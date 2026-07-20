Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Laura Escuredo cierra cualquier opción de reconciliación con Pitingo
La expareja del cantante reafirma en Y ahora Sonsoles que la ruptura es definitiva y explica que, tras unos meses muy complicados, no contempla retomar la relación bajo ninguna circunstancia.
Laura Escuredo insiste en que no existe posibilidad de volver con Pitingo y afirma que ha tomado una decisión firme después de una etapa que define como muy dura.
La empresaria asegura que ahora está centrada en su bienestar y en el de su hijo, dejando claro que su historia con el artista ha terminado de forma definitiva.