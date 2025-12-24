Publicidad
Un lapsus inesperado de Roberto Leal con Rosa provoca la sorpresa en Pasapalabra
El presentador se saltó a la concursante durante las presentaciones tras una animada charla con Vanesa Romero y terminó disculpándose con humor.
Roberto Leal olvidó presentar a Rosa al inicio de este programa de Pasapalabra, algo que solo le había ocurrido dos o tres veces en cinco años y medio. “Disculpadme”, comentó entre risas.
La concursante se lo tomó con humor, bromeando sobre la posibilidad de haberse ausentado por ganar la lotería, en un momento divertido que sorprendió a todos.