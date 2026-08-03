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ÁGATA Y LOLA
El inesperado detalle de Elías con Ágata que hace saltar las alarmas a Lola
Un libro elegido especialmente para ella se convierte en el gesto con el que Elías sorprende a Ágata. Lola no tarda en darse cuenta de la conexión entre ambos y pone el foco en su reacción.
Como Ágata no pudo asistir a la última visita a una de las escenas del crimen, Elías aprovechó que Lola estaba presente para entregarle un libro destinado a la inspectora, de un autor del que habían hablado anteriormente.
Cuando salen de comisaría, Lola le da el regalo a Ágata y observa atentamente su reacción. Convencida de que entre ambos existe una evidente química, intenta sonsacarle información, pero la joven, visiblemente nerviosa, se marcha con el libro sin dar explicaciones.
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