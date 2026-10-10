Ken Appledorn le pide matrimonio por tercera vez a Jorge Cadaval en su 66 cumpleaños

El plató de Y ahora Sonsoles ha compartido la gran alegría protagonizada por Jorge Cadaval durante la celebración de su 66 cumpleaños, fecha en la que su marido, Ken Appledorn, decidió sorprenderle con una petición de mano muy especial. Veinte años después de sellar su amor por primera vez, Ken volvió a hincar la rodilla para pedirle matrimonio al querido integrante de Los Morancos, anunciando una nueva boda prevista para el próximo 13 de octubre.

El humorista reconoció ante las cámaras de Sonsoles Ónega que la sorpresa lo pilló completamente desprevenido, creyendo que se trataba de una simple cena romántica y terminando desbordado por la emoción y las lágrimas. Esta tierna e inesperada pedida, celebrada por todo lo alto ante sus seres queridos, vuelve a evidenciar la sólida y entrañable complicidad que une a la pareja tras dos décadas de feliz matrimonio.