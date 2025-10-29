Kazim engaña a Seyran con un regalo inesperado

Kazim aparenta haber cambiado al mostrarle a Seyran un estudio de arte lleno de luz y color, el lugar con el que ella siempre había soñado. Con lágrimas en los ojos, la joven cree que su padre ha dejado atrás la violencia y la dureza.

Sin embargo, su gesto oculta una estrategia fría: ganarse su confianza y mantenerla alejada de Ferit. Mientras Seyran se emociona, Kazim planea su futuro junto a Akin, y Suna aprovecha la oportunidad para acercarse cada vez más al amor prohibido.