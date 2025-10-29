Publicidad
Una nueva vida
Kazim engaña a Seyran con un regalo inesperado
Kazim sorprende a su hija con un gesto que parece tierno, pero esconde una intención manipuladora. Seyran cree ver un cambio en su padre, sin imaginar sus verdaderos planes.
Kazim aparenta haber cambiado al mostrarle a Seyran un estudio de arte lleno de luz y color, el lugar con el que ella siempre había soñado. Con lágrimas en los ojos, la joven cree que su padre ha dejado atrás la violencia y la dureza.
Sin embargo, su gesto oculta una estrategia fría: ganarse su confianza y mantenerla alejada de Ferit. Mientras Seyran se emociona, Kazim planea su futuro junto a Akin, y Suna aprovecha la oportunidad para acercarse cada vez más al amor prohibido.