Kazim destroza a Ferit frente a Seyran y lo expulsa de su casa: “Mi hija no necesita a nadie”

Ferit llega desesperado a la casa de los Sanli convencido de que Kazim manipula a Seyran. Sin embargo, su todavía suegro le devuelve la visita con dureza, recordándole el daño que le causó a su hija y exigiéndole que acepte la realidad. Seyran, entre lágrimas, guarda silencio mientras Kazim la insta a responder ante Ferit, confirmando su aparente desinterés.

Humillado, el joven Korhan es echado de la casa sin respuestas, sin saber que Seyran finge frialdad para protegerlo de nuevos conflictos familiares que podrían ponerlo en peligro.