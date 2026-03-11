Kazim descubre la verdadera identidad de Abidin y prepara su jugada maestra

Kazim ha cambiado su actitud con Abidin tras descubrir que no es un desconocido sin pasado, sino parte de una familia poderosa. Aprovecha la ingenuidad de Abidin,quien cree ser huérfano, para ganarse su confianza y planear cómo sacar rédito de esa revelación.

Mientras tanto, Abidin mantiene su humildad y relata a Kazim su dura vida en un orfanato y en el ejército, sin sospechar que su aparente benefactor ha vislumbrado una oportunidad para escalar en el entramado familiar que rodea a Halis.