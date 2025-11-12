Kaya pierde el control y desata su furia contra Suna en un violento ataque de celos

Kaya ha perdido totalmente los nervios al descubrir que Suna estaba con Ferit. En un ataque de celos, ha acorralado a su esposa y le ha gritado sin control, reprochándole su traición y la falta de confianza. La tensión ha llegado a su punto más alto cuando Suna, entre lágrimas, ha decidido encerrarse en el baño para protegerse.

Las palabras de ruptura de Suna han sido la chispa final: Kaya, fuera de sí, ha comenzado a destrozar la habitación presa de la rabia. La escena deja claro que la relación atraviesa su peor momento y que el divorcio podría ser inminente.