Kaya descubre la traición: Suna le pide a Ferit ayuda para divorciarse sin saber que él la escucha

Suna, cansada de su matrimonio, ha sorprendido a Ferit al confesarle que quiere divorciarse y le ha pedido ayuda para dar el paso. Ferit, sin conocer las consecuencias, le ha mostrado su apoyo incondicional y hasta le ha hablado de un posible futuro juntos, sin notar que estaba despertando viejas heridas.

Desde el pasillo, Kaya ha escuchado cada palabra, descubriendo la traición de su esposa. La escena podría marcar un antes y un después en su relación. ¿Será capaz de perdonar o tomará una drástica decisión?