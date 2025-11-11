Antena 3 LogoAntena3
Buñuelos de pulpo con salsa brava

Cocina abierta de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano sorprende con unos irresistibles buñuelos de pulpo con salsa brava

El chef presenta una receta fácil y sabrosa: buñuelos de pulpo con salsa brava, un picoteo lleno de sabor y beneficios para la salud, perfecto para cualquier ocasión.

Karlos Arguiñano ha preparado unos buñuelos de pulpo con salsa brava ideales para quienes buscan un aperitivo original y lleno de sabor. Esta receta combina el punto marino del pulpo con el toque picante de una salsa tradicional, logrando un contraste delicioso que conquista a todos los paladares.

Además de su sabor, los buñuelos destacan por sus propiedades saludables. El pulpo es una fuente de proteínas bajas en grasa y minerales esenciales, convirtiendo este plato en una opción equilibrada para disfrutar sin remordimientos. Perfectos tanto para comidas informales como para celebraciones especiales.

