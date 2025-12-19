Antena3
Karlos Arguiñano revela en El Hormiguero cómo la televisión cambió su vida

Arguiñano cerró el año en El Hormiguero compartiendo su duro pasado económico y el inesperado giro que impulsó su carrera.

Alberto Mendo
Karlos Arguiñano despidió la temporada repasando un 2025 cargado de retos y optimismo. Ante Pablo Motos recordó la crisis que sufrió tras endeudarse para levantar su negocio y cómo aquellos apuros marcaron su trayectoria.

El chef explicó que su llegada a la televisión supuso un auténtico salvavidas y le abrió un camino profesional que ya suma cuatro décadas. También compartió hábitos que le mantienen en forma y dejó varias ideas culinarias para estas fiestas.

