Karlos Arguiñano prepara unas manitas a la riojana con arroz llenas de sabor tradicional

Karlos Arguiñano cocina unas manitas de cerdo a la riojana acompañadas de arroz, utilizando ingredientes como pimiento, cebolla, tomate y chorizo para potenciar el sabor del guiso.

Durante la elaboración, el chef explica el proceso para conseguir una salsa espesa y melosa, además de ofrecer varios consejos para preparar correctamente las manitas y lograr un resultado más sabroso.