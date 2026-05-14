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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Karlos Arguiñano prepara unas manitas a la riojana con arroz llenas de sabor tradicional
El cocinero elabora una receta contundente y casera combinando manitas de cerdo con verduras, chorizo y arroz en un plato típico perfecto para los amantes de la cocina tradicional.
Karlos Arguiñano cocina unas manitas de cerdo a la riojana acompañadas de arroz, utilizando ingredientes como pimiento, cebolla, tomate y chorizo para potenciar el sabor del guiso.
Durante la elaboración, el chef explica el proceso para conseguir una salsa espesa y melosa, además de ofrecer varios consejos para preparar correctamente las manitas y lograr un resultado más sabroso.