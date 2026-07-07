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Karlos Arguiñano convierte el brócoli al vapor en un plato lleno de sabor en solo 10 minutos
Karlos Arguiñano propone una receta rápida y saludable de brócoli al vapor acompañada de una vinagreta templada con setas, cebolleta, avellanas y sésamo, además de un consejo para aprovechar también el tallo.
El cocinero prepara el brócoli al vapor durante unos ocho minutos y recuerda que el tallo también puede cocinarse tras retirar la parte exterior más fibrosa con un pelador.
La vinagreta templada combina setas salteadas con ajo, cebolleta, avellanas machacadas y sésamo tostado. El aliño se completa con aceite y vinagre antes de servir sobre el brócoli.