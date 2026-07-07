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EN TIERRA LEJANA
La pregunta más tierna de Cihan Deniz obliga a Cihan a enfrentarse a sus verdaderos sentimientos
Después de una jornada llena de emociones, una conversación antes de dormir entre Cihan Deniz, Alya y Cihan deja al descubierto un sentimiento que nadie puede esquivar.
Tras la fiesta de la circuncisión, Cihan Deniz se acuesta acompañado por Alya y Cihan. En un ambiente de tranquilidad, el pequeño demuestra el cariño que siente por ambos y lanza una pregunta cargada de inocencia que sorprende a su tío.
Al preguntar a Cihan si también quiere mucho a su madre, el niño lo deja sin palabras y sin posibilidad de ocultar lo que siente. Un momento de gran ternura que refleja el vínculo cada vez más fuerte entre los tres En tierra lejana.
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