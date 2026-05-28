Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Karlos Arguiñano conquista con una receta de costilla guisada llena de sabor y tradición
El cocinero propone una elaboración casera de costilla de ternera guisada con patatas perfecta para quienes buscan platos contundentes y fáciles de preparar en casa.
Karlos Arguiñano ha elaborado en su Cocina abierta, una receta de costilla de ternera guisada cocinada a fuego lento para potenciar todo el sabor de la carne y conseguir una textura especialmente tierna.
El plato se acompaña con patatas, convirtiéndose en una propuesta completa y muy tradicional. El chef comparte además varios consejos durante la preparación para lograr un guiso más sabroso y equilibrado.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas