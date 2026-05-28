Karlos Arguiñano conquista con una receta de costilla guisada llena de sabor y tradición

Karlos Arguiñano ha elaborado en su Cocina abierta, una receta de costilla de ternera guisada cocinada a fuego lento para potenciar todo el sabor de la carne y conseguir una textura especialmente tierna.

El plato se acompaña con patatas, convirtiéndose en una propuesta completa y muy tradicional. El chef comparte además varios consejos durante la preparación para lograr un guiso más sabroso y equilibrado.

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