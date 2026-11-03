De los Juegos Olímpicos al cine: Sandra Sánchez emociona en La ruleta de la suerte al hablar de su película

Una prueba de velocidad ha dado paso a una visita muy especial en La ruleta de la suerte. Tras resolver Gonzalo un panel sobre la película Karateka, Jorge Fernández ha anunciado la llegada de Sandra Sánchez, que ha aparecido con su medalla olímpica.

La deportista ha confesado su sorpresa al ver su vida llevada al cine y ha explicado que la película va mucho más allá del deporte. Una historia de aventura, amistad, confianza y amor en la que también tiene un papel importante su marido y entrenador, Jesús del Moral.