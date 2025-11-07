Amanda revela su embarazo mientras su hermano lucha por sobrevivir en el hospital

En La Encrucijada, los últimos días han sido un torbellino de emociones para Amanda. Tras semanas sufriendo mareos y vómitos, la joven ha descubierto que está esperando un bebé. La noticia llega en el peor momento posible: su hermano David ha intentado quitarse la vida al sentirse superado por los problemas.

Gracias a la rápida intervención de Amanda y César, los médicos lograron estabilizarlo tras un lavado de estómago. Mientras vela por su recuperación, Amanda no se separa de él y le confiesa su gran secreto. Su embarazo, entre el miedo y la esperanza, marca un nuevo rumbo para la familia.