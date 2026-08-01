Juan Ibáñez y Damián Mollá avanzan que la nueva temporada de El Hormiguero llegará con novedades

Roberto Leal aprovecha la presencia de Juan Ibáñez y Damián Mollá en Pasapalabra para preguntarles por la temporada 21 de El Hormiguero. Ambos reconocen que el programa contará con sorpresas, aunque aseguran que todavía desconocen cuáles serán.

Entre bromas, Juan explica que los preparativos comienzan con una reunión en casa de Pablo Motos junto al resto del equipo para poner en común las ideas del nuevo curso. Damián, por su parte, mantiene el tono humorístico al revelar el supuesto secreto de la juventud del presentador.

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