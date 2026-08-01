Ana García Lozano sorprende en La Pista al resolver una canción de Madonna y Sabrina Carpenter

Ana García Lozano se impone a Elsa Anka en La Pista después de una prueba marcada por la dificultad de reconocer una canción estrenada este mismo 2026. La clave llega cuando Roberto Leal ofrece el título alternativo desordenado y la periodista logra reconstruir Bring your love.

Tras acertar el título, Ana descubre que el tema pertenece a Madonna y Sabrina Carpenter. Con ese acierto consigue la victoria en el duelo musical y aporta dos segundos a Javier en una prueba muy igualada en Pasapalabra.

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