Juan Ibáñez se impone a Damián Mollá en La Pista al reconocer un clásico de Junco en segundos

Juan Ibáñez y Damián Mollá vuelven a verse las caras en La Pista de Pasapalabra en un duelo que Roberto Leal bautiza como el duelo del verano. Tras un comienzo lleno de dudas, el segundo fragmento de la canción resulta decisivo para resolver la prueba.

Juan identifica ¡Hola, mi amor!, de Junco, y se adelanta a su compañero al cantar la respuesta correcta. Con ese acierto suma tres segundos para Javier y se lleva la victoria en una de las pruebas más entretenidas del programa.

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