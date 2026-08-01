Javier firma un AlaZ brillante y obliga a David a buscar un inédito 24 para evitar la derrota

Javier completa un AlaZ casi perfecto con 23 aciertos y se planta a solo dos palabras del bote de 838.000 euros. Su gran rendimiento obliga a David a superar esa marca para mantenerse con vida, un reto que ninguno de los dos concursantes ha conseguido todavía en Pasapalabra.

El barcelonés queda condicionado desde el inicio por un error al responder velocista en lugar de vallista. Con esa letra ya fallada y solo seis respuestas en verde, David afronta la recta final obligado a buscar un histórico pleno de 24 aciertos para remontar el duelo.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas