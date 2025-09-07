Publicidad
Y ahora Sonsoles
Un joven emprendedor desafía el sistema educativo con una reflexión que impacta
Marco, con solo 14 años y tres empresas fundadas, lanza una crítica directa al modelo educativo actual en Y ahora Sonsoles. Su visión sorprende por madurez y claridad.
“La educación hoy en día no está preparada para lo que necesitamos los jóvenes”, afirma Marco, que combina el colegio con sus proyectos empresariales.
En Y ahora Sonsoles, el joven defiende una enseñanza más práctica y adaptada al presente: la Inteligencia Artificial, ya que no la ve como el futuro, sino como el presente.