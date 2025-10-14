Joseba Arguiñano sorprende con su receta exprés de garbanzos con berenjenas llena de sabor

Joseba Arguiñano presenta en Cocina abierta una receta perfecta para quienes buscan comer bien sin complicaciones. Su combinación de garbanzos y berenjenas logra un plato completo, equilibrado y lleno de matices. El proceso de deshidratación del ajo y la cebolla potencia los sabores, aportando un aroma profundo y único.

En pocos pasos, el chef transforma ingredientes básicos en una propuesta sabrosa y saludable, ideal para cualquier momento del día. Con esta versión exprés, Joseba reafirma que la cocina rápida puede ser también deliciosa y creativa.