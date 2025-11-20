Joseba Arguiñano sorprende con un pan de avellana, miel y pasas tan saludable como irresistible

Joseba Arguiñano presenta una receta casera de pan que conquista por su equilibrio entre lo saludable y lo delicioso. Este pan de avellana, miel y pasas es una opción ideal para quienes buscan un capricho nutritivo.

Su secreto está en los ingredientes naturales y en un detalle esencial: hidratar las pasas antes de incorporarlas a la masa, lo que aporta una textura más jugosa y un sabor más intenso al resultado final.