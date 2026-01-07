Joseba Arguiñano reinventa la carbonara con alcachofas y un guiño vegetal lleno de sabor

La propuesta de Joseba Arguiñano combina alcachofas tiernas con una salsa cremosa inspirada en la carbonara, adaptada para realzar el sabor de la verdura. El resultado es un plato sencillo, sabroso y muy apetecible.

Durante el programa, el chef explica paso a paso cómo lograr la textura perfecta y resalta la importancia de utilizar buenos ingredientes. Una receta fácil de reproducir en casa, ideal como entrante o plato ligero.