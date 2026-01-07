Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Joseba Arguiñano reinventa la carbonara con alcachofas y un guiño vegetal lleno de sabor
El cocinero sorprende en Karlos Arguiñano en tu cocina con una receta de entrantes donde las alcachofas toman el protagonismo en una versión original de la clásica carbonara.
La propuesta de Joseba Arguiñano combina alcachofas tiernas con una salsa cremosa inspirada en la carbonara, adaptada para realzar el sabor de la verdura. El resultado es un plato sencillo, sabroso y muy apetecible.
Durante el programa, el chef explica paso a paso cómo lograr la textura perfecta y resalta la importancia de utilizar buenos ingredientes. Una receta fácil de reproducir en casa, ideal como entrante o plato ligero.