José Yélamo deja a todos sin palabras con una sorprendente exhibición de baile y ritmo

La versatilidad del periodista gaditano ha brillado con luz propia durante su última aparición televisiva, donde ha ejecutado un número musical complejo y vibrante. Su capacidad para dominar el escenario y seguir el compás ha generado una ovación unánime, confirmando que se ha equivocado de profesión ante el asombro del jurado.

Esta brillante actuación en El Desafío supone un hito en su paso por el concurso, donde ha logrado desprenderse de su imagen más seria. El comunicador ha superado el reto con una soltura que lo posiciona como uno de los grandes animadores de la edición.