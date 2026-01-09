Publicidad
PASAPALABRA
José Yélamo acepta el doble o nada de Eva Soriano tras ganar La Pista en Pasapalabra
El periodista vence en el duelo musical, presume de voz y acaba cayendo en la apuesta más arriesgada de la cómica en el programa.
La escena se ha repetido en Pasapalabra. Eva Soriano ha vuelto a picarse en La Pista, esta vez con José Yélamo, y le ha propuesto una apuesta tras perder los dos primeros duelos, como ya le ocurrió con Nacho García.
Yélamo ha acertado Sabor de amor y ha demostrado de nuevo que canta bien, lo que le daba la victoria. Sin embargo, Eva ha pedido un doble o nada que el periodista ha aceptado con cautela, consciente de que ella ya ganó así una apuesta anterior.