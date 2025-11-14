Publicidad
Pasapalabra
José Mercé convierte un error en el momento más divertido de La Pista en Pasapalabra
El cantaor protagoniza una escena hilarante al malinterpretar la pista final, demostrando que el humor puede salvar cualquier despiste en el concurso.
La prueba de La Pista en Pasapalabra llevó a José Mercé a los años 80 con una canción en inglés que le resultó complicada. Ni el verso revelado ni la voz de la cantante le dieron la clave.
Cuando Roberto Leal desordenó el título, Mercé respondió fuera de turno y provocó carcajadas con su inesperada respuesta. Con humor, resumió el momento: “Y lo bien que nos lo pasamos”.