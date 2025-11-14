José Mercé convierte un error en el momento más divertido de La Pista en Pasapalabra

La prueba de La Pista en Pasapalabra llevó a José Mercé a los años 80 con una canción en inglés que le resultó complicada. Ni el verso revelado ni la voz de la cantante le dieron la clave.

Cuando Roberto Leal desordenó el título, Mercé respondió fuera de turno y provocó carcajadas con su inesperada respuesta. Con humor, resumió el momento: “Y lo bien que nos lo pasamos”.