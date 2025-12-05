José Manuel Zapata sorprende con un momento musical inesperado: ¡imita a Dinio!

La prueba musical de Pasapalabra vivió un duelo lleno de humor entre José Manuel Zapata y Lorena Gómez. El tenor pidió un “antidoping musical” antes de comenzar, arrancando las risas del público.

Tras varios intentos, Zapata descubrió la canción y la imitó con gracia, asegurando que había perdido su prestigio musical. Un momento que Roberto Leal calificó como inolvidable.