Elena arriesga y consigue darle la vuelta al concurso con un premio decisivo en La ruleta de la suerte

Elena decidió no resolver el panel cuando ya conocía la respuesta y siguió jugando para intentar conseguir el Supercomodín. Su apuesta salió bien, aunque antes tuvo que utilizar el comodín que había ganado previamente en La ruleta de la suerte.

Gracias a esa decisión, cerró el panel con 700 euros y alcanzó los 1.700 euros en su marcador, siendo la única concursante con dinero en ese momento. Jorge Fernández elogió su acierto al ver que todo le estaba saliendo como esperaba.

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