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LA RULETA DE LA SUERTE
Elena arriesga y consigue darle la vuelta al concurso con un premio decisivo en La ruleta de la suerte
La concursante sorprendió con una estrategia valiente durante el panel de la letra oculta, una apuesta que terminó dándole el Supercomodín y una clara ventaja sobre sus rivales.
Elena decidió no resolver el panel cuando ya conocía la respuesta y siguió jugando para intentar conseguir el Supercomodín. Su apuesta salió bien, aunque antes tuvo que utilizar el comodín que había ganado previamente en La ruleta de la suerte.
Gracias a esa decisión, cerró el panel con 700 euros y alcanzó los 1.700 euros en su marcador, siendo la única concursante con dinero en ese momento. Jorge Fernández elogió su acierto al ver que todo le estaba saliendo como esperaba.
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