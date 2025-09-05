Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Jorge Roelas falla en La Pista pese a tener un presentimiento con Jennifer López antes del duelo

Pasapalabra

Jorge Roelas falla en La Pista pese a tener un presentimiento con Jennifer López antes del duelo

El actor ha vivido un momento curioso en Pasapalabra al no reconocer ‘Let’s get loud’, a pesar de haberla tenido en mente justo antes de la prueba.

Alberto Mendo
Publicado:

Jorge Roelas ha sido más rápido con el pulsador en La Pista, pero no ha logrado identificar la canción. Octavi Pujades ha aprovechado el rebote para cantar el título y ganar cinco segundos en Pasapalabra.

El actor ha confesado que había tarareado la canción antes del duelo, lo que ha sorprendido a todos. Carmen Morales ha bromeado sobre si realmente fue una premonición o una invención.

Antena 3» Vídeos