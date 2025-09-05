Publicidad
Pasapalabra
Jorge Roelas falla en La Pista pese a tener un presentimiento con Jennifer López antes del duelo
El actor ha vivido un momento curioso en Pasapalabra al no reconocer ‘Let’s get loud’, a pesar de haberla tenido en mente justo antes de la prueba.
Jorge Roelas ha sido más rápido con el pulsador en La Pista, pero no ha logrado identificar la canción. Octavi Pujades ha aprovechado el rebote para cantar el título y ganar cinco segundos en Pasapalabra.
El actor ha confesado que había tarareado la canción antes del duelo, lo que ha sorprendido a todos. Carmen Morales ha bromeado sobre si realmente fue una premonición o una invención.