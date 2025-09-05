Almudena Cid desvela su gran debilidad en Emparejados: “Creo a todo el mundo”

Almudena Cid llega a Emparejados con entusiasmo para conducir la sección ¿quién es quién?, un juego donde los invitados deben descubrir la verdadera relación entre los candidatos y donde el público también puede ganar dinero.

La presentadora reconoce que es “muy inocente” y que a veces se fía demasiado de los demás. Para ella, Emparejados es “un programa muy redondo” en el que también confiesa que las excesivas idolatrías son su bandera roja.