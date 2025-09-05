Publicidad
La Encrucijada
Laura destapa la supuesta venganza de César y pone en jaque la boda con Amanda
La abogada ha enviado unos mensajes demoledores a Amanda la noche antes de la boda. En ellos, César aparece implicado en un plan contra Octavio Oramas.
En La Encrucijada, la tensión estalló en el peor momento posible. Cuando Amanda descubría su vestido de novia acompañado de una emotiva nota de César, llegaron los mensajes de Laura que lo cambian todo.
En la conversación compartida, César habría asegurado que la boda formaba parte de su venganza contra Octavio. Ahora, Amanda se enfrenta a la duda más difícil: ¿acudirá a la ceremonia?