EL HORMIGUERO
Joaquín sorprende en El Hormiguero al plantear dormir separado de Susana Saborido por un motivo muy peculiar
El exfutbolista y su mujer visitaron El Hormiguero para presentar la nueva temporada de Emparejados y, entre risas, desvelaron los problemas que surgen cada noche al irse a dormir.
La complicidad y el humor fueron protagonistas en la visita de Joaquín Sánchez y Susana Saborido a El Hormiguero. La pareja acudió al programa para hablar de la nueva temporada de Emparejados, pero terminaron confesando su mayor conflicto diario.
En medio de las risas, Susana aseguró que duermen juntos porque la cama es amplia, aunque los gases de Joaquín le molestan. Él, con su característico desparpajo, dijo preferir dormir separados para descansar mejor.