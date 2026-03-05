Jorge Luengo revoluciona Pasapalabra con un desatascador y deja sin palabras a Roberto Leal

Jorge Luengo ha vuelto a demostrar en Pasapalabra que la magia puede ser original y sorprendente. En su última visita, el ilusionista utilizó un pequeño desatascador junto a una baraja para ejecutar un número que dejó boquiabierto a Roberto Leal desde el primer momento.

Con la colaboración del presentador y entre bromas sobre hipnosis, el truco fue creciendo en dificultad hasta desatar el asombro total en plató.