Jorge Luengo revoluciona Pasapalabra con un desatascador y deja sin palabras a Roberto Leal
El ilusionista deja atónito al presentador en Pasapalabra con un truco imposible usando un diminuto desatascador, adelanto de sus espectáculos T-Hipnotizo y Ensueños.
Jorge Luengo ha vuelto a demostrar en Pasapalabra que la magia puede ser original y sorprendente. En su última visita, el ilusionista utilizó un pequeño desatascador junto a una baraja para ejecutar un número que dejó boquiabierto a Roberto Leal desde el primer momento.
Con la colaboración del presentador y entre bromas sobre hipnosis, el truco fue creciendo en dificultad hasta desatar el asombro total en plató.