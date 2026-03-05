Publicidad
EL CAPITÁN EN JAPÓN
Susana organiza una velada romántica con Joaquín en Japón
Susana genera sorpresa en su familia al reservar una noche romántica solo para ella y Joaquín, provocando reacciones inesperadas entre sus hijas y su marido.
Susana Saborido decide cambiar el plan habitual durante el viaje del clan Sánchez Saborido y sustituye la convivencia familiar por una noche en un hotel romántico con su marido, el exfutbolista Joaquín en El capitán en Japón.
La revelación de que dormirían separados de sus hijas Salma y Daniela desata sentimientos encontrados en el grupo, mientras Joaquín recibe la noticia con entusiasmo.