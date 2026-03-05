Susana organiza una velada romántica con Joaquín en Japón

Susana Saborido decide cambiar el plan habitual durante el viaje del clan Sánchez Saborido y sustituye la convivencia familiar por una noche en un hotel romántico con su marido, el exfutbolista Joaquín en El capitán en Japón.

La revelación de que dormirían separados de sus hijas Salma y Daniela desata sentimientos encontrados en el grupo, mientras Joaquín recibe la noticia con entusiasmo.