1-zapatillas

Irene Junquera se pone las ‘Zapatillas’ para brillar en La Pista

PASAPALABRA

Irene Junquera arrasa en La Pista de Pasapalabra con Zapatillas de El canto del loco

La periodista suma su segundo pleno ante Jorge Luengo y celebra su victoria bailando en el plató tras declararse fan número 1 del grupo.

Alberto Mendo
Irene Junquera mantiene su idilio con La Pista en Pasapalabra. La periodista ha firmado su segunda victoria consecutiva frente a Jorge Luengo y, de nuevo, con pleno. Tras un arranque nostálgico en su anterior duelo, esta vez se impuso al reconocer en el primer fragmento Zapatillas, himno generacional de El canto del loco.

Junquera confesó que sigue al grupo desde sus inicios y que llegó a verlos en La Elipa cuando casi nadie acudía a sus conciertos.

