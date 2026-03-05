Javier se planta y Alejandro aprieta en un Rosco de infarto 

El duelo por el bote de 208.000 euros dejó uno de los enfrentamientos más ajustados de Pasapalabra. Alejandro, decidido a evitar la Silla Azul, arrancó con una emotiva dedicatoria a sus hermanos, especialmente a quien definió como su entrenador personal de Roscos. Con 21 segundos de ventaja, administró el tiempo ante un Javier sólido que llegó a dominar 17-7.

La reacción del veterano fue contundente, encadenando once aciertos y forzando un empate a 22. Javier optó por plantarse, mientras Alejandro admitía tener una letra atravesada.