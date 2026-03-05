Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Del horno a tu mesa: receta sencilla de pastel de limón de Eva Arguiñano
Aprende a preparar un pastel de limón con una textura jugosa y un toque cítrico, una receta refrescante sencilla de ingredientes comunes perfecta para servir tras comidas copiosas.
La repostera Eva Arguiñano presenta un pastel de limón fácil de elaborar que combina una masa suave con una crema cítrica intensa, ideal para 6-8 comensales. La receta de Cocina abierta pide ingredientes básicos como huevos, yogur griego, zumo de limón y leche, además de pasos claros para lograr una textura homogénea que se hornea a 180 °C durante 35 minutos.
El proceso incluye preparar primero una crema de limón densa, enfriarla y luego verterla en espiral sobre la masa antes de hornear. Una vez listo, se deja enfriar, se desmolda y se espolvorea azúcar glas, decorando finalmente con hojas de menta para un toque fresco.