Jorge Luengo deja atónito a Roberto Leal con un colorido juego de mentalismo
El ilusionista ha cerrado su visita a Pasapalabra con un número de mentalismo basado en colores y prendas de ropa que ha descolocado por completo al presentador.
Jorge Luengo ha puesto el broche a su paso por Pasapalabra con un juego de mentalismo tan sorprendente como cómico. Roberto Leal ha sido su ayudante y ha ido eligiendo al azar distintas tarjetas de colores, que el ilusionista asociaba a prendas como camiseta, tirantes, pantalón o calcetines.
Antes de comenzar, Jorge había entregado a Roberto un sobre cerrado. Al abrirlo, el presentador encontró un personaje ilustrado que coincidía exactamente con la combinación de colores y prendas elegidas. El asombro fue mayor cuando llegó el giro final: el propio Jorge llevaba puesta esa misma ropa.