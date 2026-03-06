Publicidad
El Hormiguero
Marc Giró rememora el curioso debut profesional con Tamara Falcó
El presentador relató cómo coincidió con Tamara Falcó en una gala de premios, destacando su improvisación al enfrentarse a un discurso en inglés y su capacidad para traducir al vuelo.
En la entrevista con Pablo Motos, Marc Giró reveló que su primer encuentro profesional con Tama Falcó se produjo en la presentación de unos galardones de moda, donde ella sorprendió por “traducir al castellano del inglés” sin previo aviso, lo que le impresionó por su naturalidad.
La colaboradora de El Hormiguero, por su parte, restó importancia al detalle al asegurar que no lo recuerda, aunque Giró aprovechó para elogiar su dominio de idiomas en un momento distendido del programa .